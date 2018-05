Nog vier Belgen in actie 26 mei 2018

Nafi Thiam is niet de enige Belg die dit weekend op de Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis aantreedt. Bij de vrouwen krijgt zij het gezelschap van de 21-jarige Noor Vidts en haar leeftijdsgenote Hanne Maudens. Belgische kampioene Vidts is aan haar tweede deelname toe. Vorig jaar trok ze haar persoonlijk record in het Möslestadion op naar 6.024 punten, waarmee ze 18de werd. Maudens debuteerde vorig jaar met een 15de plek en een PR van 6.113 punten.

