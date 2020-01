Exclusief voor abonnees Nog vier andere Belgen op het ijs in Thialf 10 januari 2020

Bart Swings is niet de enige Belg die vandaag op het ijs in Thialf stapt: Mathias Vosté treedt eveneens aan op de 1.500m. De 25-jarige Bruggeling is meer een specialist op de kortere afstanden en zal ook de 500m en 1.000m rijden. Voor het eerst staat er ook een Belgisch team bij de ploegenachtervolging op de piste: een damesteam dan nog, samengesteld uit Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos. Zij verdienden al hun sporen in het skeeleren maar maakten pas vorig jaar de overstap naar het ijs. Tas en Vos doen ook mee aan de massastart, terwijl Vanhoutte op de 500m en 1.000m haar kans waagt. (VH)