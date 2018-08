Nog twee Vlamingen verongelukken 13 augustus 2018

00u00 0

In Eeklo heeft een 79-jarige vrouw gisterochtend wellicht een hartaanval gekregen achter het stuur. Haar auto kwam tot stilstand in een veld langs de weg. Hulpverleners die haar uit de wagen wilden helpen, stelden vast dat ze overleden was. In Zoutleeuw is dan weer een 43-jarige man verongelukt. Frank Borgers uit Tienen viel wellicht in slaap, miste een flauwe bocht en knalde tegen een boom.