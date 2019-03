Nog twee stages en minstens twee oefenduels op de planning 08 maart 2019

Het groepsgevoel kan er alleen maar beter door worden. Richting EK staan er voor de Belgische beloften nog twee buitenlandse stages op het programma. Deze maand een eerste in Denemarken - inclusief oefenduel - en begin juni in Catania. Voor die tweede stage staat wellicht nog een match tegen Frankrijk op het programma. "En hopelijk nog eentje in België", aldus Walem. "Het is lang geleden dat we een thuismatch speelden." De jonge Duivels spelen al hun EK-matchen overigens in het MAPEI-stadium van Sassuolo. Ook de trainingen zullen doorgaan in het gloednieuwe oefencomplex van de club. Vanaf 16 maart start de ticketverkoop. Alle info vindt u op de site van de KBVB. (VDVJ)

