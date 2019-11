Exclusief voor abonnees Nog twee overnemers voor Eneco 12 november 2019

Er zijn nog maar twee kandidaten om het groene energiebedrijf Eneco over te nemen. Dat schrijft de krant 'De Telegraaf'. Eneco is nu nog in handen van 44 Nederlandse gemeenten. De verkoop moet tegen eind dit jaar rond zijn en 3 miljard euro opleveren. Shell, dat samenwerkt met pensioenbelegger PGGM, en Rabobank, dat een tandem vormt met het Amerikaanse investeringsfonds KKR, maken de meeste kans.

