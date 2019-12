Exclusief voor abonnees Nog twee ongevallen met trucks 12 december 2019

Elders in Vlaanderen zijn gisteren nog twee zwakke weggebruikers aangereden door een vrachtwagen. Kort na de middag is een 70-jarige fietser onder de wielen van een truck beland op een kruispunt in Brugge. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen, waarna hij met zware verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht. Vermoedelijk ging het niet om een typisch dodehoekongeval, maar de precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. De trucker blies alleszins negatief. Omstreeks 15 uur werd dan weer een fietser aangereden in Merksem, door een vrachtwagen die rechts afsloeg. Het heeft er alle schijn van dat dit wél een dodehoekongeval was. De fietser raakte zwaargewond aan de benen, maar verkeerde niet in levensgevaar. De aangeslagen chauffeur werd opgevangen door de dienst Slachtofferhulp. (MMB/PLA)

