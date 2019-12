Exclusief voor abonnees Nog twee kangoeroes doodgebeten 27 december 2019

In Paal-Beringen zijn twee kangoeroes doodgebeten, één van de twee werd ook voor een stuk opgegeten. Dat gebeurde maandag al, maar het kwam gisteren pas aan het licht. De eigenaar linkte de feiten met de aanwezigheid van wolven in ons land toen hij het nieuws zag over de doodgebeten wallaby's in Balen, waar wolf August wellicht de dader was. "De omheining is ruim anderhalve meter hoog", zegt eigenaar Ivan Swerts uit Paal. "Maar er zijn nergens graafsporen te zien."

