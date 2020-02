Exclusief voor abonnees Nog twee Belgen doen het prima Wellens (5de) voelt zich "tiptop" 21 februari 2020

00u00 0

Tim Wellens (28) kwam als vijfde binnen in de eerste bergrit in de Algarve, op twee seconden van Evenepoel. Woensdag, in de eerste etappe, had hij in de finale bergop al een keertje aan de boom geschud, gisteren ging hij vlot mee met de favorieten. Opnieuw een bewijs dat het goed gaat met hem? "Ik denk het wel", zei hij. "Er werd aan een heel strak tempo geklommen, maar ik voelde me goed. In de finale zat ik ook à bloc. Deze finish liegt niet: wie op het einde de sterkste benen heeft, wint. De versnelling van Evenepoel was echt indrukwekkend. Voor mezelf ben ik wel tevreden. Alles is tiptop in orde." (BA)