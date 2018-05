Nog te weinig zonnepanelen op Vlaamse daken 19 mei 2018

Er liggen nog te weinig zonnepanelen op de Vlaamse daken. Dat blijkt uit een analyse van het Vlaams Energieagentschap naar het zonnepotentieel op de ruim 2,5 miljoen daken in Vlaanderen. Minister van Energie Tommelein (Open Vld) roept iedereen op een tandje bij te steken. Volgens zijn energieplan moeten zonnepanelen tegen eind 2020 goed zijn voor een vermogen van in totaal 3.700 megawatt, terwijl onze daken in theorie tot wel 57.000 MW aankunnen. Met een totaalvermogen van ruim 2.500 megawatt aan geplaatste zonnepanelen komen we aan 4,4% van het zonnepotentieel. Om de doelstelling van 2020 te halen, moet dat stijgen tot 6,5%.

