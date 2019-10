Exclusief voor abonnees Nog steeds geen straf voor Vormer 18 oktober 2019

Ruud Vormer weet nog steeds niet waar hij aan toe is na zijn uitsluiting in Madrid. De aanvoerder van Club Brugge werd dan wel na twee gele kaarten uitgesloten, toch opende de UEFA een procedure wegens uitlatingen aan het adres van de scheidsrechter. De Europese voetbalbond was van plan om gisteren een uitspraak te doen, maar dat gebeurde nog steeds niet: "Sowieso is de afwezigheid van Vormer een groot verlies", meende Philippe Clement over zijn sterkhouder, die hij dinsdag tegen PSG na de dubbele boeking sowieso zal moeten missen. "Hij haalt een heel hoog niveau en is de motor op het middenveld - ook verbaal is hij heel aanwezig. We hebben bovendien niet écht een vervanger. Je kan met Rits schuiven, maar op dit moment hebben we dan weer niemand voor diens positie (Balanta komt terug uit blessure, red.). Een moeilijke oefening. We hebben iets geprobeerd op training - we zullen zien naar woensdag toe." (TTV)

