Nog steeds geen oplossing voor BMC: "Tijd begint te dringen" 13 juni 2018

"Op dit moment kan ik géén valabel team op de been brengen voor 2019." Klare taal van BMC-teammanager Jim Ochowicz gisteren, bij de start van de vierde rit van de Ronde van Zwitserland. "Business is going on. De zoektocht naar sponsoring neemt tijd in beslag. Nog steeds. Hoe graag ik het ook anders had gezien", klonk het. Ochowicz blijft naar eigen zeggen wél geloven in een goeie afloop. Hij ontkende ten stelligste het gerucht dat auditbureau Deloitte en fietsenconstructeur Giant het team in een soort 'joint venture' de reddingsboei toewerpen. "Complete nonsens." Maar hij heeft wel een paar dingen in de pijplijn zitten. "Er wordt verder gesproken. Over de diepere details. De duur en de waarde van het engagement. De publicitaire return. En andere variabelen in deze hele discussie."

