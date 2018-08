Nog steeds de Max 18 augustus 2018

Geen Belgisch festival zonder een set van Oscar and the Wolf. Het is algemeen geweten dat de wolf het meest actief is na avondval, en zo bleek ook op Pukkelpop. Max Colombie en co. gebruikten het donker om extra hard op te vallen. Denk glitter, lazers en kilo's confetti. Colombie zelf, voor de gelegenheid gehuld in 'schapenkleren' van maagdelijk wit, die hij combineerde met danspasjes op het randje van het pornografische, draaide het publiek in een mum van tijd rond z'n vinger.

