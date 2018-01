Nog steeds boos 27 januari 2018

Met veel begrip heb ik het artikel gelezen over mama Tine en haar dochtertje Aurélie. Ik begrijp heel goed hoe die mama zich moet gevoeld hebben, als ze te horen kreeg dat ze drie maanden moest wachten op een MRI-scan. Ik heb als moeder hetzelfde meegemaakt toen we onze jongste zoon op kerstdag 2012 naar spoed brachten. We hadden zelfs kleren meegenomen, aangezien we ervan overtuigd waren dat hij in het ziekenhuis zou moeten blijven. Hij was 39 en diabetes-patiënt, maar die dag zo verward dat hij niet bekwaam was om zijn suikerwaarden te lezen. De spoedarts stuurde hem terug naar huis. De volgende dag vond ik hem in comateuze toestand. Toen werd hij onder de MRI-gelegd en bleek dat er een bloedklonter in de hersenstam zat. Hier was het probleem niet dat er te weinig MRI's zijn, maar dat het kerstdag was. Ik ben nog steeds boos dat zoiets kon gebeuren. Ik wens voor mama Tine een goede afloopt na de nodige scans voor haar dochtertje Aurélie.

Mw. Laenens, Diest

