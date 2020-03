Exclusief voor abonnees Nog snel afscheid kunnen nemen Rosette De Vuyst (72) uit Wichelen 26 maart 2020

Rusthuisbewoonster Rosette De Vuyst (72) stierf aan een longontsteking die door het coronavirus werd veroorzaakt. "Rosette was al enkele jaren hulpbehoevend nadat parkinson bij haar werd vastgesteld", zegt haar weduwnaar Rudy Lemmens (65). De afgelopen twee jaar woonde Rosette in woonzorgcentrum De Molenkouter, waar in totaal acht bewoners besmet raakten. Op 16 maart moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis in Dendermonde. Daar is ze vier dagen later gestorven. "We hebben toch nog even afscheid kunnen nemen", zegt Rudy. (DVL)

