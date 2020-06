Exclusief voor abonnees Nog slechts 600 abo's bij Club En de anderen? 03 juni 2020

Club Brugge, waar er nog amper 600 abonnementen over zijn, en KV Mechelen waren de enige eersteklassers die hun abonnementenverkoop nog voor de doorslaggevende Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei opstartten. Geen verkeerde beslissing, zo blijkt. Anderlecht en Charleroi volgden enkele dagen na die Algemene Vergadering. KV Oostende trapte gisteren af en verkocht op één dag 500 abo's. De Kustboys voorzien, net als Malinwa, voorlopig geen tegemoetkoming voor wedstrijden zonder publiek. Standard, dat eventuele matchen achter gesloten deuren wél zal terugbetalen, en AA Gent starten vandaag met hun campagne. Ook Gent gaat een tegemoetkoming voorzien - in welke vorm is nog niet duidelijk. De fans die het snelst een abo kopen, zullen ook voorrang krijgen als er matchen voor een beperkt publiek komen.

