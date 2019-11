Exclusief voor abonnees Nog paar dagen en Charles Michel verliest elke vorm van privacy 28 november 2019

Hopelijk geniet ex-premier Charles Michel in de luwte van de laatste novemberdagen, want zodra hij zondag zijn Europese topfunctie opneemt, zullen de camera's 2,5 jaar op hem gericht blijven. Als voorzitter van de Europese Raad krijgt hij 'close protection' van minstens twee lijfwachten die zowel tijdens het werk als op privémomenten amper van z'n zijde zullen wijken. Iets waaraan voorganger Herman Van Rompuy (CD&V) "een bloedhekel" had. "Ook Charles beseft dat dit geen gemakkelijk aspect van zijn nieuwe functie zal zijn", zegt vader en voormalig Eurocommissaris Louis Michel. "Z'n privacy valt voor een groot deel weg. Maar ik heb mijn zoon gerustgesteld door te zeggen dat de bodyguards van de Europese instanties de allerbeste zijn." (SSB)

