Nog op zoek naar spitsen SV Roeselare 02 augustus 2018

SV Roeselare kende in 2017-2018 een turbulent seizoen met drie trainers. De Spanjaard Jordi Condom (ex-Eupen) nam als laatste over en heeft ook dit jaar de touwtjes in handen. De mannen van Schiervelde mikken op een plaats in de top vier en moeten dat met een afgeslankte kern zien te verwezenlijken. De vele vertrekkers werden vervangen door een vijftal nieuwkomers, met de ervaren Stijn De Smet van KV Kortrijk als belangrijkste aanwinst. Vorige week werden nog twee aanvallers van de hand gedaan zodat de club dringend uitkijkt naar bijkomende aanvallende versterking. (BPN)