Nog nooit zoveel stroom opgewekt door windmolens

09 december 2019

Nooit werd zoveel stroom opgewekt door windmolens in ons land als gisterochtend. Dat zegt de sectororganisatie voor duurzame energie. Zowat een derde van onze elektriciteitsnood werd gedekt door windenergie. De turbines in de Noordzee en op land waren samen goed voor 3.100 MWh per uur. Het was winderig, maar het waaide ook niet zó hard dat de molens op zee uitgeschakeld moesten worden - ideale omstandigheden dus.

