Nog nooit zoveel snelheidsovertredingen 21 oktober 2019

Voor het eerst zijn in ons land meer dan 2 miljoen processen-verbaal uitgeschreven voor overdreven snelheid in de eerste zes maanden van het jaar, een triest record. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Van januari tot en met juni dit jaar werden 2.066.930 pv's opgesteld, oftewel 11.419 per dag. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 1.927.763 processen-verbaal voor overdreven snelheid, of 6,73% minder. Het merendeel is voor rekening van de Vlaming. In de eerste zes maanden van dit jaar werden in Vlaanderen 1.494.324 pv's opgesteld voor te snel rijden, een stijging van 7,7%. De provincie Antwerpen neemt een derde daarvan voor zijn rekening: 419.696. In het Brussels Gewest is er een stijging van 28%: daar werden 142.226 overtredingen genoteerd. Wallonië blijft min of meer status quo (+0,7%) met 430.375 pv's.

