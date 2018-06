Nog nooit zoveel doden en liefdesbreuken als dit seizoen. Maar hoe eindigt 'Thuis' vanavond? HL

14 juni 2018

Met vier doden en zes liefdesbreuken is dit 'Thuis'-seizoen nu al het meest tragische van de voorbije 23 jaar. En dan moet de seizoensfinale nog komen.

Twee weken vroeger dan de collega's van 'Familie' gaat de ploeg van 'Thuis' na vanavond al in zomermodus. De kijker komt in de laatste aflevering nog te weten wat Mayra van plan is nu Waldek ontdekt heeft dat hij niet de vader is van hun kind. En wat hebben Stan, Karin en Julia nog in petto? In elk geval wordt een bijzonder trieste jaargang afgesloten. De fans moesten de voorbije tien maanden afscheid nemen van vier personages. Sekswerkster Marieke werd vergiftigd door Julia, baby Magaly overleed door een nog onbekende ziekte, Maarten maakte een val op skivakantie en Luc Bomans sliep vredig in. En het dodenaantal kan door de slotaflevering nog oplopen...

Nog meer drama was er door de vele relatiebreuken. Vanavond komt daar zeker nog een zevende bij, want dat Waldek geen toekomst meer ziet met Mayra, is wel duidelijk.

4 doden

Marieke, Magaly, Maarten, Luc

6 liefdesbreuken

Judith en Tom,

Ann en Jessica,

Eddy en Angèle,

Kaat en Kobe,

Emma en Arne,

Rosa en Steven

2 soa's

bij Rosa en Angèle

2 ontvoeringen

Waldek en Simonne door Julia

5 nieuwe relaties

Lowie en Olivia,

Eddy en Angèle,

Emma en Arne,

Karin en Steven,

Rosa en Steven

3 aanzoeken

Dieter bij Nancy,

Ann bij Jessica,

Waldek bij Mayra

2 Huwelijken

Tom en Judith,

Nancy en Dieter

2 geboortes

Zoë en Magaly

