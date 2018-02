Nog nooit zo weinig met brugpensioen (en toch nog altijd te veel) 07 februari 2018

00u00 0

Het aantal bruggepensioneerden is nog nooit zo fors gekrompen als vorig jaar. Dat weet 'De Tijd'. Ons land telde vorig jaar maandelijks gemiddeld 84.000 bruggepensioneerden. Dat zijn er 10.000, ofwel 11%, minder dan in 2016. Tegenover de piek van het stelsel in 2010 zijn er nu al zo'n 36.000 minder (-30%), blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Door strengere regels stromen almaar minder mensen in het systeem, terwijl de uitstroom naar het pensioen groot is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN