Nog nooit was de 'Persoon van het Jaar' zo jong

Geen vlechten, maar losse haren, terwijl ze - in een ietwat te grote trui - over zee tuurt. Greta Thunberg (16) is door het Amerikaanse 'Time Magazine' verkozen tot 'Persoon van het Jaar'. De Zweedse klimaatactiviste is daarmee de jongste winnaar ooit. "In minder dan een jaar is een 16-jarig kind uit Stockholm van eenzaam protest verveld tot een globale beweging", aldus Edward Felsenthal, hoofdredacteur van 'Time'. "Ze is niet de eerste om alarm te slaan en ze is ook niet de persoon met de meeste wetenschappelijke getuigschriften. Ze is een gewone tiener die de moed vond om de waarheid te spreken voor het oog van de machthebbers."

