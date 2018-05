Nog niet meteen 'betaalbare' Tesla's op onze wegen 30 mei 2018

Het zal nog even duren voor ook bij ons 'betaalbare' Tesla's rond zoeven, want topman Elon Musk heeft de leveringen aan Europa en Azië uitgesteld. Pas begin 2019 zou Model 3 (foto) van Tesla geleverd kunnen worden - aanvankelijk was het de bedoeling dat er eind dit jaar al auto's zouden aankomen. Wie er eentje wil, moet echter nog even wachten: de eerste leveringen zijn gereserveerd voor mensen die zich op de wachtlijst hebben gezet. Tesla ligt met de productie van Model 3 een half jaar achter op de doelstellingen. De kaap van de geplande 5.000 geproduceerde wagens per week zou pas eind juni gehaald worden. In de VS heeft Model 3 een basisprijs van 35.000 dollar (30.300 euro), een pak lager dan de rest van het gamma. Hoeveel Model 3 in Europa zal kosten, is nog niet bekend.

