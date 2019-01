Nog niet helft van treinen rijdt écht op tijd... 24 januari 2019

De stiptheid op het Belgische spoor is vorig jaar voor het derde jaar op rij achteruitgegaan. Slechts 87,2% van de treinen kwam met minder dan 6 minuten vertraging op zijn bestemming, het laagste percentage in vijf jaar. Uit berekeningen van de NMBS blijkt bovendien dat minder dan de helft (49,1%) vorig jaar met minder dan één minuut vertraging reed. Vooral in de spitsuren is het slecht gesteld: 's ochtends rijdt 40,7 % op tijd, 's avonds is dat nog maar 39,7%. Incidenten als spoorlopers, persoonsongevallen en kabeldiefstallen waren vorig jaar verantwoordelijk voor vier op de tien vertragingen. Drie op de tien vertragingen konden worden toegewezen aan NMBS zelf, onder meer doordat verouderd materieel met technische problemen kampt.

HLN