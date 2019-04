Exclusief voor abonnees Nog niet eens op tv, en nu al prijs voor 'De twaalf' 11 april 2019

De Eén-reeks 'De twaalf' heeft op het tv-festival Canneseries in Frankrijk de prijs voor 'Beste scenario' gewonnen. In de serie, die ten vroegste in het najaar wordt uitgezonden, worden twaalf burgers opgeroepen als juryleden van een ophefmakende moordzaak.

