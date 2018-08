Nog niet begonnen en al gewonnen 18 augustus 2018

Belgische hiphop dood en begraven? Het collectief Bruxelles Arrive bewijst 'sans faute' het tegendeel. De groep, bestaande uit Roméo Elvis, Caballero en JeanJass, wist nog voor de eerste noot uit de speakers knalde het publiek volledig in te pakken. Hits als 'SVP', 'Drôle de question' en afsluiter 'Bruxelles Arrive' bevestigen alleen maar dat hier drie ontzettend getalenteerde mannen op het podium stonden. We vergeven Roméo zelfs z'n uiterst verdienstelijke - maar gefaalde - poging om Nederlands te spreken. 'Waar is da feusjeee?'

