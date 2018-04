Nog minder producten van Nestlé bij Colruyt 07 april 2018

Het conflict tussen de inkoopgroepering Agecore, waartoe ook Colruyt behoort, en Nestlé is nog niet opgelost. Ageacore eist lagere inkoopprijzen van de Zwitserse voedingsgroep, maar die is daartoe niet bereid. Het conflict sleept intussen al enkele weken aan en dat wordt steeds zichtbaarder. Volgens website Retaildetail.be is het aantal niet-beschikbare Nestlé-producten bij Colruyt in één maand met 18 gestegen, tot minstens 41. Het gaat onder meer om snacks als Kitkat, Lion en Smarties, maar ook om de babyproducten van Nestlé en Nesquick. Bij Colruyt geeft woordvoerster Silja Decock toe dat het conflict steeds meer zichtbaar wordt. "We hebben van in het begin een lijst met Nestlé-producten opgesteld die we niet meer zouden bijbestellen. Die lijst is ongewijzigd gebleven, maar van steeds meer producten zitten we door onze voorraad heen." Hoe lang de Colruyt-klanten het nog moeten stellen zonder die producten, is niet duidelijk. "De onderhandelingen gaan de goede kant op en we hopen snel tot een oplossing te komen", luidt het. (FrD)

