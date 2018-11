Nog met vijf duo's voor podium ZESDAAGSE VAN GENT 17 november 2018

00u00 0

Het is al een tijd geleden dat de Zesdaagse van Gent na de vierde dag vijf kandidaten op de eindzege telde. Zondag wordt het drummen voor een plaatsje op het eindpodium. Net voor middernacht bleven drie duo's in dezelfde ronde, maar Kluge-Reinhardt en Havik-Stroetinga zijn niet uitgeteld. Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande begonnen als leiders aan de vierde avond. De Buyst won meteen de eerste puntenkoers, Van der Sande probeerde de tweede puntenrit naar zijn hand te zetten, maar botste op Robbe Ghys. Ook in de ploegafvalling werd op het scherp van de snee gestreden. Elia Viviani en Robbe Ghys reden de finale. De Italiaan trok aan het langste eind.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN