Nog meer veranderingen op komst 23 juli 2018

00u00 0

Geen stookolieketels meer vanaf 2021

Verwarmen met stookolie behoort tot het verleden, vindt de Vlaamse regering. Daarom komt er al in 2021 een verbod op de verkoop van nieuwe en tweedehands stookolieketels. Wie een ketel heeft die na 2021 stukgaat, zal dus alternatieven moeten zoeken: gas of een warmtepomp. De sector reageert woedend. Volgens Brafco zet de Vlaamse regering 5.000 jobs op de helling. De federatie noemt de alternatieven ook niet evident. "Een warmtepomp vergt grote investeringen. De woning moet zeer goed geïsoleerd zijn, want de krachten van die pompen zijn nog steeds veel lager dan de kracht van stookolieketels die we nu hebben", klinkt het. Brafco is van plan de beslissing aan te vechten. Minister Tommelein (Open Vld) reageert dat een uitdoofscenario er al jaren zit aan te komen en dat "de groene sector momenteel meer jobs biedt dat de grijze".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN