Nog meer sneeuw dus boeken we massaal skivakanties 11 januari 2019

In grote delen van Oostenrijk blijft de sneeuw met bakken uit de lucht vallen - op veel plaatsen ligt die makkelijk een halve vrouw dik - en dat lijkt veel landgenoten te inspireren tot een vakantie op de latten. Thomas Cooke boekte deze week dubbel zoveel klanten in vergelijking met vorig jaar. Hoewel de paasvakantie pas op 6 april begint, willen veel landgenoten ook dan naar de sneeuw, want vooral Oostenrijk lijkt nu al zeker van een dikke laag tot een heel eind in het voorjaar. En het is nog niet gedaan. Van zondagnacht tot met dinsdag valt op veel plaatsen weer een meter sneeuw. In de skigebieden in de regio Salzburg geldt het hoogste lawinerisico 5. Ook de noordelijke Franse Alpen en Zwitserland krijgen de volle laag. Alleen Italië, met uitzondering van het noorden, blijft erg karig bedeeld. (MAC)

