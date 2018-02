Nog meer schrijnende verhalen over de fiasco's in de sociale woningbouw: "Water uit beerput in de douche, flat na twee jaar al onbewoonbaar" Jeroen Bossaert

26 februari 2018

06u00 0 De Krant We ontvingen afgelopen weekend al meer dan vijftig meldingen van problemen met sociale woningbouw over gans Vlaanderen. Het merendeel gaat over gebouwen die niet ouder zijn dan vijf jaar en waar tal van gebreken het wonen onveilig, onaangenaam of simpelweg onmogelijk maken. We selecteerden drie voorbeelden die tekenend zijn voor de vele klachten.

HAM: "Gevels en opritten verzakken"

In Ham in Limburg bouwde huisvestingsmaatschappij Vooruit eind 2012 twaalf nieuwe sociale woningen. De huizen werd snel verkocht, maar na nog geen twee jaar doken de eerste ernstige gebreken op. "Het grootste probleem waren de verzakkingen van de buitengevel", zegt bewoner Mark Frans. "Er bleek iets mis met de constructie van de profielen boven de ramen." De eerste scheurtjes doken in 2014 op, maar ondertussen kwamen er ook andere gebreken aan het licht. "De opritten beginnen te verzakken, de daken zijn fout geconstrueerd en er zijn tuinen waarvan de ondergrond vol bouwafval zit." Volgens Frans is niet alleen de aannemer in fout. "De huisvestingsmaatschappij had de werf veel beter moeten opvolgen."

LENNIK: "Flat na twee jaar al onbewoonbaar"

In Lennik in Vlaams-Brabant hebben ze slechts vijf sociale appartementen voor de hele gemeente. Die werden gebouwd door het plaatselijke OCMW en eind 2014 in gebruik genomen. "Maar vorig jaar, amper twee jaar na oplevering, dook daar plots een ernstig probleem op", zegt iemand die het dossier goed kent. "In één appartement lekte het zo hard dat het onbewoonbaar verklaard werd. Er was veel schade en om die te kunnen herstellen, moest de bewoner eruit. Het heeft maanden geduurd vooraleer men het appartement opnieuw kon vrijgeven."

KORTRIJK: "Water uit beerput staat in douche"

In Kortrijk in West-Vlaanderen transformeerde sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning de voorbije jaren de wijk Venning in een moderne 'eco-wijk', maar de kwaliteit laat volgens verscheidene bewoners sterk te wensen over. "Deze wijk is een typevoorbeeld van hoe in sociale woningbouw de kwaliteit bijzaak is". De gebrekenlijst is volgens de bewoners quasi eindeloos. "Als het regent, sijpelt het water door de buitenverlichting langs elektrische bedradingen naar binnen. De liftkoker staat soms onder water. Binnendeuren komen los of vallen er gewoon uit, muren scheuren, plafonds en tegels barsten..." Eén bewoner heeft het over smurrie - "stukjes steenpuin en zelfs beerputwater" - die door de douche-afvoer naar boven komt. De lift is regelmatig defect omdat het een verkeerd type zou zijn, de isolatie laat te wensen over en de verwarming valt regelmatig uit. "Allemaal omdat de aannemer razendsnel wou afwerken", aldus de bewoners. (JBG/JME)