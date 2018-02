Nog meer scholen met vrouw als directeur 12 februari 2018

00u00 0

Het aantal mannelijke schooldirecteurs in het lager onderwijs is verder gedaald. Terwijl in schooljaar 2015-2016 nog 63,5% een vrouw was, steeg dat aantal het schooljaar daarna tot 65% . Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). "Als je kijkt naar de leerkrachten in het lager onderwijs, zie je dat vorig schooljaar maar liefst 86,4% een vrouw was", zegt Vandenberghe in 'De Zondag'. Volgens hem bewijzen de cijfers opnieuw dat het genderonevenwicht zeer groot is en dat er weinig tot geen verandering in komt.