Nog meer file op Brusselse ring 23 juli 2018

Binnenkort zal het verkeer op de Brusselse ring nog iets stroever verlopen dan normaal: op 30 juli start de renovatie van de onderbouw van drie bruggen in Wezembeek-Oppem. De werken duren tot begin oktober. De werkzaamheden, vanop de binnen- én buitenring, worden tussen 20 en 6 uur uitgevoerd. Het verkeer kan altijd doorrijden via een of twee rijstroken en er geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Als het nodig blijkt, worden ook betonherstellingen uitgevoerd en krijgen alle bruggen in Wezembeek-Oppem een nieuwe waterafstotende beschermlaag. Vooral tijdens de eerste twee weken kan er geluidshinder zijn door het kogel- en zandstralen van de bestaande betonstructuur van de bruggen.