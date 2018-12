Nog meer dan kwart werknemers rookt 28 december 2018

In 2017 rookte nog iets meer dan een kwart van de Belgische werknemers (27,1%). De bouwvakkers (41,5%) en vrachtwagenchauffeurs (40%) vormen verhoudingsgewijs de grootste groep rokers. In de bouw- en transportsector steken bijna driemaal zoveel werknemers een sigaret op als in het onderwijs (15,1%). Dat blijkt uit het medisch onderzoek van de arbeidsgeneeskundige dienst IDEWE bij 204.786 werknemers. Het aantal tabaksgebruikers neemt jaar na jaar gestaag af. Maar de daling van 2,6% over zes jaar gaat volgens IDEWE veel te traag. Uit het onderzoek blijkt voorts dat het aantal rokers afneemt met de leeftijd: zo rookt 30,9% van de jongeren onder de 25 jaar, tegenover 22,4% van de 55-plussers. (SPK)