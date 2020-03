Exclusief voor abonnees Nog meer blessureleed bij club: Okereke zes weken out 06 maart 2020

Na een quasi blessurevrij seizoen kampt Club Brugge plots met diverse ongemakken. Pechvogel is deze keer David Okereke, die na een pijnlijk contact op training een breuk in de middenvoet heeft opgelopen. De Nigeriaanse aanvaller staat vier à zes weken aan de kant, wat betekent dat hij bovenop het restant van de reguliere competitie ook de bekerfinale tegen Antwerp moet missen. Club stoomt Okereke klaar voor de play-offs, samen met de geblesseerde Vormer (knie) en Dennis (enkel). Vormer mag wél nog hopen op de bekerfinale. Het duo revalideert momenteel individueel in het Belfius Basecamp, waar Okereke hen snel zal vervoegen. (TTV)

