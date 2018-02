Nog maximaal 600 militairen op straat 19 februari 2018

Er zullen zo'n 150 militairen minder patrouilleren in onze straten. Generaal-majoor Johan Peeters, onderstafchef Operaties en Training van Defensie, is opgelucht. Momenteel trekken nog "min of meer 750" militairen de straat op, zegt Peeters. Tegen begin mei wordt dat verminderd tot 600. "Een verlichting, omdat de druk op onze soldaten van de landmacht erg hoog was. Daardoor moesten we de trainingen beperken, wat op lange termijn een nefast effect heeft op essentiële missies. We moeten in staat zijn om gehoor te geven aan een vraag van de regering om militairen ergens in de wereld in te zetten. En op dit ogenblik zijn we daar niet meer klaar voor, behalve onder bepaalde beperkte voorwaarden." Defensie heeft vorig jaar moeten afzien van het sturen van een compagnie naar de Baltische staten. (EV)

