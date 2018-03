Nog maar sinds 2016 strafbaar 12 maart 2018

De voyeur van de Gentse sporthal riskeert vermoedelijk tot 10 jaar cel. De wet die dit mogelijk maakt, bestaat nog maar sinds februari 2016. Voordien was voyeurisme een aanzienlijk hiaat in het strafrecht. Enkel aanranding was strafbaar en aangezien er bij het filmen of bespieden van naakte mensen geen fysiek contact is, gingen voyeurs vaak vrijuit.

