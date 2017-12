Nog maar half zoveel Responsible Young Drivers 00u00 0

Er zullen dit jaar de helft minder Responsible Young Drivers (RYD) op pad zijn om feestvierders thuis te brengen met oudejaar. In totaal gaat het om een vijftigtal auto's met 100 vrijwilligers, terwijl dat er vorig jaar nog 200 waren. De vrijwillige chauffeurs, allen tussen 18 en 29 jaar oud, moesten net zoals de voorbije jaren in december een specifieke rijtest afleggen om aan te tonen dat ze verantwoordelijke bestuurders zijn. De RYD-chauffeurs zijn op oudejaarsavond van middernacht tot 6 uur beschikbaar. Wie in Vlaanderen nood heeft aan een lift, kan RYD contacteren op 0902/12345 (1 euro per minuut). De rit zelf is volledig gratis.