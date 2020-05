Exclusief voor abonnees Nog maar half zoveel nieuwbouw verkocht 22 mei 2020

De verkoop van nieuwbouwwoningen is sinds het losbarsten van de coronacrisis met bijna de helft gedaald. Dat zegt de Confederatie Bouw op basis van een bevraging in de sector. "De markt is echt ingestort", zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. "Vooral omdat het voorjaar en de periode rond Batibouw normaal de piekmomenten zijn. Tijdens de zomer valt de verkoop van woningen altijd wat terug. Zonder heropleving zullen we vanaf het najaar dus met een ferme krimp in de activiteit zitten." De Mûelenaere vraagt tijdelijke fiscale steunmaatregelen, die ten laatste volgende week ingaan. De sector wil een "sterke fiscale incentive voor gezinnen die investeren in vastgoed". (JBG)