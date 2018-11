Nog maar eens rijverbod voor El Ghanassy 20 november 2018

Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28, foto) heeft in de Brugse politierechtbank opnieuw 6 maanden en 15 dagen rijverbod gekregen. Hij moet ook een boete van 3.360 euro betalen. Op 1 november 2016 negeerde de voormalige flankaanvaller van KV Oostende in z'n Porsche Carrera 911 een rood licht in de badstad. Na controle bleek bovendien dat hij de nodige examens nog niet had afgelegd, die hem waren opgelegd bij een eerdere veroordeling. De inbreuken van El Ghanassy zijn amper bij te houden. In september kreeg hij nog 1 jaar cel en vorige maand werd z'n Porsche definitief verbeurdverklaard. Of de aanvaller veel last zal hebben van z'n veroordelingen, valt maar af te wachten. Intussen voetbalt hij immers bij het Saoedische Al-Raed. (SDVO)

