Nog maar eens gemorreld aan verkeerslichten A12 14 augustus 2019

Vanaf maandag wordt een nieuwe, tijdelijke lichtenregeling van kracht op de kruispunten van de A12 in Aartselaar. Daarbij zullen de tegenover elkaar liggende zijstraten opnieuw op hetzelfde moment groen krijgen. Dat maakt de situatie iets minder veilig, maar moet wel de doorstroming vanuit de zijstraten verbeteren, klinkt het. Dat is momenteel een grote bron van frustratie. "We geven het verkeer in de zijstraten opnieuw langer groen, zodat het minder lang moet wachten", zegt het Agentschap Wegen & Verkeer. "Het nadeel is dat afslaand verkeer elkaar kruist en dat automobilisten goed zullen moeten opletten voor tegenliggers en overstekende fietsers en voetgangers. Deze situatie is tijdelijk: na afloop van de werken van Aquafin passen we de regeling opnieuw aan." (MAC)

