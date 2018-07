Nog maar één te zatte supporter in Rusland 03 juli 2018

Buitenlandse Zaken is tijdens de Wereldbeker Voetbal nog niet tussenbeide moeten komen voor ernstige problemen met Belgische supporters. Eén van de consuls moest een landgenoot bezoeken die in het ziekenhuis was opgenomen met alcoholintoxicatie. De patiënt kon tijdig zijn terugvlucht halen. De consulaire diensten moesten voor het overige enkel tussenkomen voor verloren of vergeten paspoorten, en die werden in de meeste gevallen tijdig opgelost. Voor een tiental fans kon geen oplossing gevonden worden. Zij moesten in het Poolse Gdansk de match tegen Engeland op televisie volgen. "Het was tot nu toe een zeer goede Wereldbeker, op het veld en bij de supporters", zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

