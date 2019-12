Exclusief voor abonnees Nog maar 90 schooldirecteurs staan ook voor de klas 12 december 2019

Vorig schooljaar (2018-2019) combineerden 90 directeurs hun leidinggevende functie met een lesopdracht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de 405 directeurs van een schooljaar eerder. Dat komt omdat twee jaar geleden werd besloten om komaf te maken met de loodzware combinatie: directeurs van scholen met meer dan honderd leerlingen worden volledig vrijgesteld. De lesopdracht van directeurs van een school met minder dan honderd leerlingen werd met 4 uur verminderd. Niettemin leeft bij schooldirecties de hoop dat álle directeurs worden vrijgesteld van lesopdrachten, ook in kleine scholen. "Daar hebben we geen beleidsondersteuners, werken we al in graadklassen en is er meestal geen kinderverzorgster", getuigt een directeur. "Nu ben ik naast directeur ook zorgcoördinator en ICT-coördinator."

