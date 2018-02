Nog maar 4 keer per week naar Congo 06 februari 2018

Brussels Airlines moet het aantal vluchten op de Congolese hoofdstad Kinshasa terugschroeven van zeven naar vier per week. Dat hebben de Congolese autoriteiten beslist. Officieel is er sprake van "een gebrek aan wederkerigheid" - Brussels Airlines vliegt wel op Congo, maar er is geen Congolese maatschappij die op België vliegt. Officieus klinkt het her en der dat de beslissing hoogstwaarschijnlijk politiek is gemotiveerd: de relaties tussen de Belgische regering en het regime van president Joseph Kabila zijn de voorbije maanden fel verslechterd. De maatschappij werkt aan een nieuw vluchtprogramma, dat ze ter goedkeuring moet voorleggen aan de Congolese autoriteiten. De maatregel geldt al vanaf deze week.