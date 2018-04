Nog maar €241 voor repatriëring Abel uit 'Allez Allez Zimbabwe' 03 april 2018

00u00 0

Er is nog maar 241 euro ingezameld voor de repatriëring van Abel Muchenje, de onlangs overleden ex-deelnemer van tv-programma 'Allez Allez Zimbabwe'. Muchenje (33) was één van de jongens die Roger De Vlaeminck in 2004 in Vlaanderen als veldrijder lanceerde. De man stierf in het West-Vlaamse Ooigem, wellicht aan een epilepsieaanval. Het kost 7.700 euro om het lichaam van Muchenje naar zijn thuisland te brengen, geld dat zijn familie niet heeft. Sympathisanten, onder wie ex-ploegmaat Jackson Vijarona, startten enkele dagen geleden een crowdfunding, maar voorlopig zonder veel resultaat. "Hoog tijd dus dat onze actie in de aandacht komt, we zijn financieel zelf niet sterk genoeg om alles te betalen", zegt Jackson. "Abel moet terug in Zimbabwe raken. Zijn ouders willen dat hij daar begraven wordt, in Bulawayo."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN