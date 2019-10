Exclusief voor abonnees Nog maar 104 van beloofde 922 miljoen Notre-Dame binnen 16 oktober 2019

Zes maanden na de brand die grote delen van de Notre-Dame in Parijs heeft verwoest, werd er 104 miljoen euro van de beloofde 922 miljoen verworven om de kathedraal te verbouwen. Dat meldt de Franse minister van Cultuur Franck Riester. Die acht het nog te vroeg om te zeggen of de donaties voldoende zullen zijn voor de heropbouw, maar beloofde dat de staat zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Vier stichtingen werden verantwoordelijk gesteld voor het inzamelen van de giften voor de wederopbouw van de 850 jaar oude kathedraal. Hoofdarchitect Philippe Villeneuve maakt zich sterk dat de door president Emmanuel Macron vooropgestelde termijn van vijf jaar voor de restauratie haalbaar is.

