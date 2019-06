Exclusief voor abonnees Nog maar 100 redders aan kust 24 juni 2019

Slechts één op de drie reddersposten aan de Belgische kust is al bewaakt. Alleen in juli en augustus worden alle 82 posten bemand. Wie gaat zwemmen, wordt gevraagd dat enkel in de bewaakte zones te doen. "Buiten die zones zwemmen is verboden", zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West- Vlaanderen. Het voorbije weekend werden in totaal 100 redders ingezet terwijl dat er tijdens de zomervakantie zeker 400 zijn.