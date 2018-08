Nog maar 1 op 3 Belgen hangt 'Te koop'-bordje uit 27 augustus 2018

Slechts één op de drie Belgen die een huis wil verkopen, plaatst nog een bordje met 'Huis te koop' aan zijn gevel of in zijn voortuin. Daarmee missen ze wellicht heel wat potentiële kopers, want meer dan de helft van de huizenjagers schuimt buurten af op zoek naar hun droomhuis. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedplatform Immovlan.