Exclusief voor abonnees Nog locatie gezocht voor Ajax-RSCA 26 juni 2019

00u00 0

De affiche is de ongemakken waard. Nadat de stad Brussel het niet zag zitten om Anderlecht-Ajax in het Astridpark te laten plaatsvinden, wil nu ook de Nederlandse gemeente Putten de oefenwedstrijd niet ontvangen. "We kunnen de veiligheid niet garanderen", klinkt het. De match gaat wel door, op 6 juli, wellicht in Nederland, maar de locatie is voorlopig onduidelijk. Voor zijn galaduel zoekt Anderlecht nog een tegenstander. Omdat de agenda in juli al behoorlijk vol zit, is de kans groot dat de partij in augustus doorgaat. (PJC/SJH)

