Nog leuker dan president zijn

21 december 2018

Amerikaans president was hij al, maar kerstman: dát is pas een machtige job. Met een rood-witte muts en een zak vol cadeaus heeft Barack Obama gisteren een verrassingsbezoek gebracht aan een kinderziekenhuis in Washington. Hij deelde er pakjes uit aan de verbijsterde patiëntjes, poseerde voor selfies en sprak uitgebreid met hun ouders. Hij richtte zich ook tot de verplegers. "Ik wil jullie allemaal bedanken. Als vader van twee kinderen weet ik dat het voor hen heel belangrijk is om mensen te hebben die naar hen luisteren, hulp bieden en hun hand vasthouden. Dát is waar de kerstgedachte echt over gaat."

